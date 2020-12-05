Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене. ФОТОрепортаж

5 декабря отмечается Международный день волонтеров. В этот день президент Украины Владимир Зеленский посетил Военно-медицинский клинический лечебно-реабилитационный центр Министерства обороны Украины в Ирпене Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Подчеркивается, что глава государства ознакомился с работой отделения реабилитации пациентов с ампутированными конечностями и ограниченными физическими возможностями, а также пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды. Кроме этого Зеленский осмотрел отделение физической и спортивной реабилитации, оборудование, используемое для восстановления украинских военнослужащих после тяжелых ранений.

После этого президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за вклад в построение украинской армии.























"Хочу поблагодарить всех волонтеров. Я считаю, что благодаря вам в начале войны на Донбассе во многом была построена украинская армия. Та современная армия, которая у нас сегодня есть", – подчеркнул он.

"Волонтеры своей энергией и самоотверженностью в 2014 году объединили всю Украину, защищая ее от российской агрессии", – добавил он. Также Зеленский отметил, что в некоторых вещах государство должно равняться на волонтеров.

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