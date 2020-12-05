"Укрпочта" выпустила конверты, посвященные погибшим на Донбассе воинам Андрею Кизило и Евгению Тельнову. ФОТОрепортаж

Ко Дню Вооруженных сил Украины вышли два новых маркированных конверта, посвященные погибшим военнослужащим - Героям Украины. Спецпогашение пройдет 6 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

На конвертах изображены капитан Андрей Кизило и солдат Евгений Тельнов, отмечается в сообщении пресс-службы.

Евгений Тельнов (позывной "Усач") - доброволец, боец батальона "Донбасс", солдат резерва Национальной гвардии, прошел Артемовск, Попасную, Иловайск. Погиб в феврале 2015 года под Широкино.

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Андрей Кизило (позывной "Орел") - капитан, заместитель командира 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. Погиб под Авдеевкой в январе 2017 года.

Автор серии конвертов - украинский художник Владимир Таран. Он, помимо изображений марок и конвертов, является автором дизайна монет и банкнот, а также книжной иллюстрации.

Тираж каждого конверта составит 500 тысяч экземпляров.

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Конверты дополнят серию "Героям слава!", которую "Укрпочта" запустила в сотрудничестве с Генеральным штабом ВСУ в 2014 году.

Всего в рамках серии уже вышло 16 конвертов с защитниками нашего государства, которым посмертно присвоено звание Героя Украины. В частности, на одном из конвертов изображен всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы Василий Слипак, который погиб в 2016 году под Дебальцево.

Также были выпущены конверты в честь подполковника Константина Могилко, полковника Тараса Сенюка, генерал-майора Сергея Кульчицкого, старшего лейтенанта Евгения Зеленского, майора Сергея Кривоносова, майора Дмитрия Майбороды, полковника Александра Анищенко, майора Руслана Лужевского, подполковника Юрия Коваленко, капитана Александра Лавренко, капитана Сергея Колодия, младшего лейтенанта Владимира Гарматия, старшего сержанта Олега Михнюка, младшего сержанта Игоря Зинича, генерал-майора Максима Шаповала.

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