Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты. ФОТОрепортаж

На базе учебного центра Военной академии в Одессе прошел финальный этап учений по тактической и инженерной подготовке курсантов третьего курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяINFORM, в течение двух недель будущие офицеры-десантники проходили различные испытания на физическую и психологическую выносливость, умение управлять подразделениями в сложных условиях, применять различные тактические схемы, в частности при проведении рейдовых действий в тылу противника.

На первом этапе учений курсанты в составе двух тактических групп осуществили десантно-рейдовые действия протяженностью 60 километров. Они проходили по пересеченной местности в сложных метеоусловиях. Под непрерывным дождем и по бездорожью курсанты преодолели естественные и искусственные препятствия: лесополосы, овраги, кустарники, реки, озера, инженерные сооружения, заминированные участки местности, а также места вероятных засад противника.

Основное внимание во время рейда уделялось скрытности передвижения, правильному ориентированию на незнакомой местности, своевременному прохождению контрольных точек. Курсанты отработали практические навыки по топографии, тактике действий мобильных групп, инженерной и минно-взрывной подготовке.

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Финальным этапом учений стало проведение занятия по дисциплине "Управление действиями и тактика подразделений десантно-штурмовых войск и морской пехоты". На этот раз курсанты как командиры отдельных мобильных групп, взводов выполняли задачи по управлению подразделением во время обнаружения и уничтожения объектов противника. При этом оценивались как индивидуальные, так и командные качества будущих офицеров, прежде всего умение принимать решения в сложных условиях и нештатных ситуациях.

Отмечается, что курсанты впервые провели десантно-рейдовые действия в таком необычном формате. Каждая рейдовая группа работала полностью автономно, но при этом не прекращала постоянно взаимодействовать между собой. Именно благодаря слаженности действий удалось обнаружить расположение условного противника и уничтожить его объекты.

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