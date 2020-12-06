Выпущенный под домашний арест иностранец отравил трех человек в Одессе с целью грабежа: есть погибший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе 33-летний мужчина отравил супружескую пару и женщину, которые пригласили его в гости. После этого он похитил у них украшения и ценное имущество.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Как оказалось, уроженца одной из стран Закавказья в прошлом месяце суд отпустил под круглосуточный домашний арест за имущественные преступления. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Известно, что супружеская пара пригласила к себе домой подругу и знакомого, чтобы их познакомить. Во время застолья компания употребляла алкоголь, который принес с собой гость.

По словам женщин, их начало клонить в сон, а проснувшись утром с ощущением недомогания, они увидели мертвым хозяина дома. Гостя в квартире не было, а вместе с ним исчезли три мобильных телефона, золотые украшения, деньги и банковские карты.







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Мужчину задержали в арендованной им квартире. Там же нашли и похищенные украшения. Место нахождения остального имущества еще устанавливается.

Полицейские квалифицировали действия иностранца как разбой и умышленное убийство из корыстных побуждений. Причину смерти хозяина жилья установят после судмедэкспертизы. Чтобы найти в организме пострадавших ядовитые вещества, у них отобрали биологические образцы.