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Выпущенный под домашний арест иностранец отравил трех человек в Одессе с целью грабежа: есть погибший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Одессе 33-летний мужчина отравил супружескую пару и женщину, которые пригласили его в гости. После этого он похитил у них украшения и ценное имущество.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Как оказалось, уроженца одной из стран Закавказья в прошлом месяце суд отпустил под круглосуточный домашний арест за имущественные преступления. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Известно, что супружеская пара пригласила к себе домой подругу и знакомого, чтобы их познакомить. Во время застолья компания употребляла алкоголь, который принес с собой гость.

По словам женщин, их начало клонить в сон, а проснувшись утром с ощущением недомогания, они увидели мертвым хозяина дома. Гостя в квартире не было, а вместе с ним исчезли три мобильных телефона, золотые украшения, деньги и банковские карты.

Выпущенный под домашний арест иностранец отравил трех человек в Одессе с целью грабежа: есть погибший 01
Выпущенный под домашний арест иностранец отравил трех человек в Одессе с целью грабежа: есть погибший 02
Выпущенный под домашний арест иностранец отравил трех человек в Одессе с целью грабежа: есть погибший 03

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Мужчину задержали в арендованной им квартире. Там же нашли и похищенные украшения. Место нахождения остального имущества еще устанавливается.

Полицейские квалифицировали действия иностранца как разбой и умышленное убийство из корыстных побуждений. Причину смерти хозяина жилья установят после судмедэкспертизы. Чтобы найти в организме пострадавших ядовитые вещества, у них отобрали биологические образцы.

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Топ комментарии

  • bios22
    правильно ! в тюрьмах пусть украинцы сидят ! а всех хачей на волю повыпускайте !
  • Garry Grant
    А с "судьи", выпустившего отравителя взятки гладки.
  • Юрий Шмалько
    Долбанные носороги из демократической страны хачапури уже столько горя принесли простым украинцам!!! Не пора вообще на хрен закрыть въезд, или хотя бы визовый режим организовать этим паталогическим ворам, а уже - и грабителям/разбойникам? На хрен они здесь?
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