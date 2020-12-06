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Баржа затонула в Днепре под Запорожьем. ФОТО

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Возле села Разумовка (Запорожская область) в Днепре в 50 метрах от берега на мелководье затонула баржа.

Об этом сообщает сайт города Запорожье 061.ua, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области информацию об инциденте подтвердили, добавив, что подразделения ведомства не привлекались.

Баржа затонула в Днепре под Запорожьем 01
Баржа затонула в Днепре под Запорожьем 02

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Как сообщает УНИАН, факт инцидента подтвердили и в речной информационной службе, проинформировав, что в районе села Разумовка "разлива нефтепродуктов нет". По предварительной информации, баржа перевозила щебень.

По предварительной информации затонула баржа УДП-1240 1966 года постройки.

Фото с места аварии опубликовал 4 декабря в Facebook пользователь Сергей Швайковский.

Топ комментарии

  • neverlok lok
    А я прочитал что баржа затонула возле села Разумкова ..хотел написать. Что и возле Кривого Рога тоже плавать не надо
  • Артур Болт
    редкая баржа доплывёт до середины Днепра...
  • Welt Schmerz
    #je_suis_баржá

    Кілька років тому в Китаї ось така зуйня трапилась:

    К чему приводит перегруз на судне, баржа с щебнем (ВИДЕО)

    Эта история произошла в Китае, на баржу загрузили щебня больше её расчетной грузоподъемности, что привело к переворачиванию судна. Печально, конечно же, но стоило ли так рисковать и грузить выше нормы, это вопрос.
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