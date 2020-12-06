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Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно. ФОТО

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Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно. ФОТО
Сегодня в ходе торжества по случаю Дня Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский вручил военнослужащим Вооруженных Сил Украины государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

" В соответствии с указом президента от 3 декабря 2020 №536, орден "Золотая Звезда" получил отец солдата Игоря Филипчука, награжденного посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - подчеркивается в сообщении. 

Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден Золотая Звезда, присвоенный погибшему бойцу Айдара посмертно 01
Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден Золотая Звезда, присвоенный погибшему бойцу Айдара посмертно 02

Также отмечается, что Зеленский вручил ленты с присвоением почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины.

Так, 44-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени гетмана Даниила Апостола". 27-й реактивной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени кошевого атамана Петра Калнышевского". 12-й отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко". 

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18-й отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени Игоря Сикорского" , а 169-му учебному центру Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины  - почетное наименование "имени Ярослава Мудрого".

Также отмечается, что 1-й радиотехнической бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "Галицко-Волынская".

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшему в 2014 году бойцу "Айдара" Филипчуку. Погиб он в 2014 году в результате боя с российско-оккупационными силами вблизи Хрящеватого.

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  • wake up-UA
    Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 2908
  • Валерия Ларченко b661826f
    А закатованый зелей боец Журавель ,видимо,не достоин...
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    Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 9597
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