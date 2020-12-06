Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно. ФОТО

Сегодня в ходе торжества по случаю Дня Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский вручил военнослужащим Вооруженных Сил Украины государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

" В соответствии с указом президента от 3 декабря 2020 №536, орден "Золотая Звезда" получил отец солдата Игоря Филипчука, награжденного посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - подчеркивается в сообщении.





Также отмечается, что Зеленский вручил ленты с присвоением почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины.

Так, 44-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени гетмана Даниила Апостола". 27-й реактивной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени кошевого атамана Петра Калнышевского". 12-й отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко".

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18-й отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени Игоря Сикорского" , а 169-му учебному центру Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени Ярослава Мудрого".

Также отмечается, что 1-й радиотехнической бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "Галицко-Волынская".

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшему в 2014 году бойцу "Айдара" Филипчуку. Погиб он в 2014 году в результате боя с российско-оккупационными силами вблизи Хрящеватого.