"Нет означает только нет": акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Акцию провели на Михайловской площади в Киеве.
По словам организаторов, анонимный опрос Невидимого батальона среди ветеранов показал, что примерно 70% опрошенных были пострадавшими или свидетелями сексуальных домогательств в украинской армии.
"Впрочем, их истории до сих пор замалчиваются из-за недоверия, осуждения, страха и невозможности привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
В качестве примера сексуальных домогательств в армии организаторы приводят случай Валерии Сикал, которая в 2018 году публично заявила о домогательствах со стороны ее руководства.
"Прошло почти два года, но ее дело до сих пор не передали в суд. Эта ситуация - еще одно свидетельство того, что украинская система правосудия неспособна защитить военнослужащих пока те отважно защищают Украину", - говорят организаторы.
Фото/видео - Олег Богачук