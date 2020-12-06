"Нет означает только нет": акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Международная правозащитная организация Amnesty International ко Дню Вооруженных сил Украины провела акцию солидарности с военнослужащими против сексуальных домогательств.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Акцию провели на Михайловской площади в Киеве.

По словам организаторов, анонимный опрос Невидимого батальона среди ветеранов показал, что примерно 70% опрошенных были пострадавшими или свидетелями сексуальных домогательств в украинской армии.

"Впрочем, их истории до сих пор замалчиваются из-за недоверия, осуждения, страха и невозможности привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

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В качестве примера сексуальных домогательств в армии организаторы приводят случай Валерии Сикал, которая в 2018 году публично заявила о домогательствах со стороны ее руководства.

"Прошло почти два года, но ее дело до сих пор не передали в суд. Эта ситуация - еще одно свидетельство того, что украинская система правосудия неспособна защитить военнослужащих пока те отважно защищают Украину", - говорят организаторы.

















Фото/видео - Олег Богачук