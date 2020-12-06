Канада и Британия поздравили украинских воинов с Днем ВСУ: Честь работать с вами! ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Посольство Канады от имени всех канадцев присоединяется ко всем украинцам, чтобы отметить День Вооруженных сил. Мы признаем поддержку украинских мужчин и женщин в военной форме, которые мужественно защищают свою страну от российской агрессии", - говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.
В посольстве напомнили, что Канадские вооруженные силы поддерживают Украину в рамках программы сотрудничества в области военной подготовки с 1992 года. Эта программа помогла укрепить потенциал и повысить профессионализм Вооруженных сил Украины с помощью индивидуальных учебных курсов, в которых участвуют более 3000 человек.
"Пять лет назад Канада заняла осознанную позицию в поддержке борьбы Украины с российской агрессией, предоставив оборудование и обучив Вооруженные силы. Сегодня OP UNIFIER, миссия Канады по обучению в Украине, работает в десятке пунктов, помогая бригадам во время подготовительных тренировок и поддерживая профессионализацию ВСУ посредством индивидуального обучения и наставничества. Уровень подготовки военнослужащих повысился, и мы уверены, что Вооруженные силы Украины находятся на пути к оперативной совместимости с НАТО", - подчеркнули в ведомстве.
Посольство Великобритании также поздравило украинских военнослужащих.
"От имени Великобритании министр обороны Бен Уоллес и начальник генштаба генерал сэр Николас Картер искренне поздравляют украинцев с Днем Вооруженных сил Украины! Для Британии большая честь работать бок о бок с такими храбрыми солдатами, моряками, пилотами и гражданскими работниками в сфере обороны", - говорится в сообщении.
В ведомстве пообещали, что будут и дальше развивать тесные отношения следующем году, способствуя движению Украины по евроатлантической траектории и поддерживая ВСУ в защите территориальной целостности страны.