Гражданин Украины на "Шевроле" с российскими номерами тайно вез в Беларусь партию пневматического оружия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, вчера, 5 декабря, ночью в пункт пропуска "Сеньковка" прибыл гражданин Украины на автомобиле Chevrolet российской регистрации.
Направляясь в Беларусь, 46-летний украинец избрал полосу движения "зеленый коридор". Учитывая имеющиеся профили рисков относительно возможного незаконного перемещения товаров и грузов, пограничники Черниговского отряда инициировали углубленный осмотр транспортного средства. Вызвало подозрение и то, что автомобиль был оснащен газобаллонным оборудованием.
К общему погранично-таможенному досмотру привлекли служебную собаку пограничников.
Пес среагировал на автомобиль - в топливном баке обнаружили упакованные в полиэтилен пять пневматических винтовок, пять револьверов под патрон Флобера и две тысячи патронов к ним.
Мужчина пояснил, что приобрел их в Украине и планировал перепродать в Беларуси.
Сотрудники таможни составили протокол за попытку скрыть перевозку через границу товаров (ст. 483 Таможенного кодекса Украины). Сейчас автомобиль и обнаруженные предметы изъяты.