Новости Фото

Легкомоторный самолет упал на Киевщине, пилот и пассажир госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

11 78048
По спецлинии "102" 6 декабря в 14:00 поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев Броварского района Киевщины упал самолет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, на место выезжали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции, спасатели и медики.

"Установлено, что в результате падения два человека получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования будут установлены обстоятельства и причины падения самолета", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выпущенный под домашний арест иностранец отравил трех человек в Одессе с целью грабежа: есть погибший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Легкомоторный самолет упал на Киевщине, пилот и пассажир госпитализированы, - Нацполиция 01
Легкомоторный самолет упал на Киевщине, пилот и пассажир госпитализированы, - Нацполиция 02

Также читайте: Приговор первой инстанции по делу генерала Назарова обоснован, просим оставить в силе, - прокурор Крым

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Здається не впав, а здійснив аварійне приземлення.
  • SANDY
    наші люди в булочну на легкомоторних літаках не літають Легкомоторный самолет упал на Киевщине, пилот и пассажир госпитализированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7132
  • Fish Man
    Тока на вертальотах
    Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6378
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости