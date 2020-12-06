Легкомоторный самолет упал на Киевщине, пилот и пассажир госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

По спецлинии "102" 6 декабря в 14:00 поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев Броварского района Киевщины упал самолет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, на место выезжали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции, спасатели и медики.

"Установлено, что в результате падения два человека получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования будут установлены обстоятельства и причины падения самолета", - говорится в сообщении.

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