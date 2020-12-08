"Посмотреть человека по ментовской базе можно?": ГБР разоблачило полицейского на продаже информации с ограниченным доступом. ФОТО

Госбюро расследований разоблачило полицейского и его сообщника на продаже информации с ограниченным доступом, которая хранится в информационных базах и системах Нацполиции и МВД Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что к продаже информации с ограниченным доступом причастен работник Кременчугского ОП ГУ Нацполиции в Полтавской области и его гражданский сообщник.

По предварительной договоренности, товарищ полицейского, под псевдонимом Джордж Буш, размещал объявления о возможности незаконного получения информации с ограниченным доступом без законных оснований в группах одного из мессенджеров.

Полицейский, в свою очередь, пользуясь своим служебным положением, копировал и сбывал нужную информацию.





Читайте также: Директор и 10 работников лесхоза на Харьковщине допустили незаконные вырубки на 5,6 млн грн, им грозит до 5 лет тюрьмы, - ГБР

Таким образом, полицейский и его сообщник обвиняются в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается на электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц и несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).

7 декабря 2020 материалы уголовного производством по обвинению гражданского лица с обвинительным актом направлены в суд.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.