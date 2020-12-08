Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного расследования, должностные лица наладили механизм систематического получения взяток от представителей строительного бизнеса. За различные суммы взяток фигуранты обещали предпринимателям содействие в беспрепятственном получении разрешительных документов на выполнение подрядных работ.
Сотрудники СБУ задокументировали один из фактов вымогательства руководителем денег у местного застройщика за оформление документации для ввода в эксплуатацию объекта коммерческой недвижимости.
Правоохранители задержали обоих фигурантов на рабочем месте во время получения второй части взятки. Ранее было задокументировано получение должностными лицами первой суммы взятки.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения.