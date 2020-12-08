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Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ. ФОТО

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Служба безопасности Украины уличила руководителя Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Тернопольской области и его подчиненного, инспектора строительного надзора в создании системной коррупционной схемы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ 01

По данным предварительного расследования, должностные лица наладили механизм систематического получения взяток от представителей строительного бизнеса. За различные суммы взяток фигуранты обещали предпринимателям содействие в беспрепятственном получении разрешительных документов на выполнение подрядных работ.

Сотрудники СБУ задокументировали один из фактов вымогательства руководителем денег у местного застройщика за оформление документации для ввода в эксплуатацию объекта коммерческой недвижимости.

Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ 02

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Правоохранители задержали обоих фигурантов на рабочем месте во время получения второй части взятки. Ранее было задокументировано получение должностными лицами первой суммы взятки.

Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ 03

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения.

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