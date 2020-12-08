В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Проведение торжественного парада в честь победы в карабахской войне планируется на 10 декабря.
В сети опубликовали фото трофейной армянской техники на репетиции парада в Баку.
Фото с Telegram-каналов "Военный обозреватель" и "Военный осведомитель".
БПЛА Bayraktar, сыгравший одну из главных ролей в успехе Азербайджана в Карабахе, также примет участие в параде.
Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.