В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Азербайджана Баку состоялась репетиция военного парада, посвященного победе в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Проведение торжественного парада в честь победы в карабахской войне планируется на 10 декабря.

В сети опубликовали фото трофейной армянской техники на репетиции парада в Баку.





Смотрите: Прекращение огня в Нагорном Карабахе: В столице Азербайджана Баку готовят парад. ВИДЕО









Смотрите: Алиев в 2016-м предлагал Армении 5 млрд за "семь районов" Карабаха, Саргсян в ответ был готов дать 6 млрд. АУДИО





Фото с Telegram-каналов "Военный обозреватель" и "Военный осведомитель".

БПЛА Bayraktar, сыгравший одну из главных ролей в успехе Азербайджана в Карабахе, также примет участие в параде.

Читайте: Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, - Путин

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.