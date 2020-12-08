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В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В столице Азербайджана Баку состоялась репетиция военного парада, посвященного победе в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Проведение торжественного парада в честь победы в карабахской войне планируется на 10 декабря. 

В сети опубликовали фото трофейной армянской техники на репетиции парада в Баку.

В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 01
В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 02

Смотрите: Прекращение огня в Нагорном Карабахе: В столице Азербайджана Баку готовят парад. ВИДЕО

В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 03
В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 04
В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 05
В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 06

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В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 07
В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 08

Фото с Telegram-каналов "Военный обозреватель" и "Военный осведомитель".

БПЛА Bayraktar, сыгравший одну из главных ролей в успехе Азербайджана в Карабахе, также примет участие в параде.

В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники 09

Читайте: Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, - Путин

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Так би мовити, одна нога в Донєцку а інша в Луганську. В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 3294

    В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 4606
  • aleks kyb
    Да. Токо турки не прячутся как макаки макшанские, сорвавшие знаки отличия.
  • aleks kyb
    Лучше по Макшании. Шоб у Вовы подгорало.
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