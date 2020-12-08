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Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Ожидаемый результат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат от "Слуги народа" Шевчик проиграл выборы мэра в родном городе Зеленского Кривом Роге, соперник из ОПЗЖ Павлов набрал 56,97% голосов. ИНФОГРАФИКА

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Удачное сравнение

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

... и все американское

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

З думкою про тебе...

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Элементарно...

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Лайфхак от власти

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав сократил тестирование, чтобы показать снижение эпидемии коронавируса, - Лерос

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Зе!арифметика

Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Вакцинация по-путински

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  • Van-Basten Van-Basten
    "..... будеш брехати, то закінчишсвоє життя ведучим українських теленовин!"
    Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 895
  • olele
    Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 103
  • olele
    Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4957
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