Лайфхак от власти, Зе!арифметика, вакцинация по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Ожидаемый результат
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат от "Слуги народа" Шевчик проиграл выборы мэра в родном городе Зеленского Кривом Роге, соперник из ОПЗЖ Павлов набрал 56,97% голосов. ИНФОГРАФИКА
Удачное сравнение
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский
... и все американское
З думкою про тебе...
Элементарно...
Лайфхак от власти
Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав сократил тестирование, чтобы показать снижение эпидемии коронавируса, - Лерос
Зе!арифметика
Вакцинация по-путински
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