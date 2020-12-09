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Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ. ФОТО

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В Трускавце 8 декабря застрелили 50-летнего мужчину. Погибший Зиновий Пристай по прозвищу Бзик был местным криминальным авторитетом в 1990-х годах.

О факте убийства сообщил Отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что тело мужчины нашли со сквозным огнестрельным ранением в грудь. Двор, в котором произошел инцидент, принадлежит матери погибшего.

Погибшего обнаружил местный житель и сообщил правоохранителям.

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Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ 01
Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ 02

Местное издание "Трускавецкий вестник" пишет: "Нашли мертвым криминального авторитета 1990-х годов по прозвищу Бзик. Застреленного Зиновия П., 1970 г.р., нашли мертвым в его собственном доме на ул. Городище. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, ведется следствие".

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Топ комментарии

  • Кардан_вал
    Якийсь "авторитет" неавторитетний, судячи з будинку матері, схожого на хліва.
  • Слон Фуча
    Криминальный авторитет Трускавца...С недостроенным забором..Древней хатенкой-мазанкой...И беседка...Затянутая временем и недостроем..Новость улыбнула..Но главное что ушел из жизни плохой человек который никогда и ничего в жизни так и не довел до конца_Даже самостоятельно умереть не смог))
  • Uzer Uzer
    Ну всё, уходят преподаватели Трускавецкой Школы Зебилов Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ - Цензор.НЕТ 4052
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