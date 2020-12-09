Криминального авторитета 1990-х по прозвищу Бзик застрелили во дворе у матери в Трускавце, - СМИ. ФОТО

В Трускавце 8 декабря застрелили 50-летнего мужчину. Погибший Зиновий Пристай по прозвищу Бзик был местным криминальным авторитетом в 1990-х годах.

О факте убийства сообщил Отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что тело мужчины нашли со сквозным огнестрельным ранением в грудь. Двор, в котором произошел инцидент, принадлежит матери погибшего.

Погибшего обнаружил местный житель и сообщил правоохранителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева зарезали 30-летнего мужчину, - Нацполиция

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.





Местное издание "Трускавецкий вестник" пишет: "Нашли мертвым криминального авторитета 1990-х годов по прозвищу Бзик. Застреленного Зиновия П., 1970 г.р., нашли мертвым в его собственном доме на ул. Городище. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, ведется следствие".

Также читайте: РФ отказалась от встречи с украинскими пограничниками по ситуации со "стрельбой на границе"