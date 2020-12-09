Выявлено подпольное производство спецтехники для прослушивания мобильных телефонов, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ блокировали нелегальное изготовление и сбыт специальных технических средств получения информации с мобильных телефонов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, представители одной из коммерческих структур наладили незаконное производство спецтехники для скрытого снятия информации с мобильных телефонов пользователей. Подпольное изготовление продукции дельцы осуществляли на базе технологических ресурсов предприятия.

Готовый товар фигуранты реализовывали через наработанные личные связи и заинтересованных клиентов.

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Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов нелегального бизнеса правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, программно-аппаратные комплексы, которые используются для поиска и установления местонахождения мобильных терминалов, а также другие технические средства скрытого аудиоконтроля граждан.





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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.