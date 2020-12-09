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Легкомоторный самолет рухнул на Тернопольщине, погиб человек (обновлено). ФОТО

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Трагедия произошла в Козовском районе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Самолет упал в поле рядом с селом Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области.

По предварительным данным, погиб один человек. Прибывшие на место полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а рядом с ним - тело человека, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Что именно произошло, сейчас выясняют следователи.

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Легкомоторный самолет рухнул на Тернопольщине, погиб человек (обновлено) 01
Легкомоторный самолет рухнул на Тернопольщине, погиб человек (обновлено) 02
Легкомоторный самолет рухнул на Тернопольщине, погиб человек (обновлено) 03

Легкомоторный самолет рухнул на Тернопольщине, погиб человек (обновлено) 04

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