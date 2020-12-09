Легкомоторный самолет рухнул на Тернопольщине, погиб человек (обновлено). ФОТО

Трагедия произошла в Козовском районе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Самолет упал в поле рядом с селом Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области.

По предварительным данным, погиб один человек. Прибывшие на место полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а рядом с ним - тело человека, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Что именно произошло, сейчас выясняют следователи.

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