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На Буковине у контрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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В Черновицкой области в ходе обыска по делу, связанному с незаконным перемещением через границу табачных изделий, правоохранители изъяли 4 мотодельтаплана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Буковине у контрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба 01

В одном из сел Заставнивского района межведомственная группа в составе сотрудников Госпогранслужбы и Нацполиции обнаружила и изъяла четыре мотодельтаплана без документов (один из них в разобранном виде),

На Буковине у контрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба 02
На Буковине у контрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба 03

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На Буковине у контрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба 04

Также был изъят GPS трекер, два кроссовых мотоцикла и документацию, которая может быть использована в качестве доказательства противоправной деятельности.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    А могли бы как все лес рубать и вывозить или как Ахметов *зеленую енергию* лохам толкать из воздуха, вернее из соседской розетки.
  • ALEX SUROVV
    А что иметь дельтаплан ето преступление? Вы их еще за изнасилование привлеките, аппарат для изнасилования у них же есть
  • Fjall_Raven
    тяжёлая жисть контрабандистов. все деньги ушли на мотодельтапланы. судя по белизне, явно от ручной стирки, сушащихся на верёвке вещей денег на стиралку и такую же сушилку средств не хватило. небось и посуду бедолаги руками моют )))
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