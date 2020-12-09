На Буковине у контрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области в ходе обыска по делу, связанному с незаконным перемещением через границу табачных изделий, правоохранители изъяли 4 мотодельтаплана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В одном из сел Заставнивского района межведомственная группа в составе сотрудников Госпогранслужбы и Нацполиции обнаружила и изъяла четыре мотодельтаплана без документов (один из них в разобранном виде),





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Также был изъят GPS трекер, два кроссовых мотоцикла и документацию, которая может быть использована в качестве доказательства противоправной деятельности.

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