Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы. ФОТОрепортаж
Об этом больница сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
50-летний житель Бродов попал в больницу с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, и у него обнаружили грыжу диафрагмы.
"Проще говоря, часть желудка через отверстие в диафрагме сместилась из брюшной полости в грудную, вызывая изжогу, боли при глотании и кровотечения. Условный "клапан" между пищеводом и желудком отсутствовал", - пояснили медики.
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Оперировать его решили при помощи робота-хирурга Da Vinci. Эта система состоит из трех элементов: рабочего места хирурга, который трудится при помощи специальных джойстиков, "руки" робота и визуализационной системы, которая их объединяет.
"При помощи этих современных специальных систем команда хирургов переместила часть желудка, которая заходила в грудную полость, смещая его в брюшную полость. При этом они сформировали новый "клапан", без которого невозможно восстановить правильную работу органов и систем", - сказано в сообщении.
Операция был сделана без единого разреза, только через проколы.
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