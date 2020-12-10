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Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли. ФОТОрепортаж

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В ночь на 10 декабря в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля из службы каршеринга. В результате аварии погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Лютая  жесть на Индустриальном. Водитель каршеринговой машины GetmanCar мчался по Вадима Гетьмана (со стороны станции метро "Шулявская") на автомобиле Ravon и, не справившись с управлением, вблизи Индустриального путепровода на большой скорости въехал в столб.

К сожалению, в ДТП погибли два человека", - сказано в сообщении.

Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли 01

На месте происшествия работали правоохранители, которые должны установить все обстоятельства этой ужасной аварии.

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Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли 02
Фото: Киев "Оперативный"

Каршеринг - это поминутный прокат авто. Машину можно арендовать с помощью смартфона.

Как сообщили позже в Департаменте коммуникации Нацполиции Киева, водитель автомобиля "Равон", ехавшего в направлении Чоколовского бульвара, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии 37-летний водитель и 31-летняя пассажирка погибли на месте.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские выясняют обстоятельства и механизм данной ДТП.

Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли 03
Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли 04

Автомобиль из службы каршеринга на большой скорости влетел в столб в Киеве: два человека погибли 05

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Топ комментарии

  • Юрий Вингорский
    гарантую, що слово каршерінг.(сумісне або погодинне) володіняя, ніколи в житті не чули 90% українців. тому треба писати або на нормальній мові або роз,ясненням
  • Cob Cer
    Ну хорошо хоть одно - не въехал в остановку общественного транспорта, как в последнее время въезжают.
  • Олєкса Москаленко
    ПДР написані і продовжують писатися - кров'ю.
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