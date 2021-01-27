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На Полтавщине задержана банда, занимавшаяся кражей товаров из грузовых автомобилей супермаркетов и почты, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Полтавской области полиция задержала преступную группу, которая занималась похищением товаров из грузовых автомобилей, обслуживавших сети супермаркетов и осуществлявших почтовые перевозки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Полтавщине задержана банда, занимавшаяся кражей товаров из грузовых автомобилей супермаркетов и почты, - Нацполиция 01

Преступления сообщники совершали преимущественно ночью или рано утром, во время движения транспортных средств, взламывая замки и пломбы специальными устройствами. Они использовали специально оборудованный легковой автомобиль и альпинистское снаряжение.

"Похищенное, в т.ч. продукты питания, бытовая химия, почтовые отправления и медикаменты, злоумышленники хранили по месту жительства и в частном доме, который приобрели в селе одного из районов области. В настоящее время следователями проведено более 20 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в автомобилях, гаражных и других помещениях. Во время следственных действий полицейские изъяли ряд вещественных доказательств противоправной деятельности преступной группы", - сообщили в полиции.

На Полтавщине задержана банда, занимавшаяся кражей товаров из грузовых автомобилей супермаркетов и почты, - Нацполиция 02
На Полтавщине задержана банда, занимавшаяся кражей товаров из грузовых автомобилей супермаркетов и почты, - Нацполиция 03

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На Полтавщине задержана банда, занимавшаяся кражей товаров из грузовых автомобилей супермаркетов и почты, - Нацполиция 04

Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении 6 краж. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составляет около 700 тыс. гривен. Однако, у нас есть основания полагать, что данные лица могут быть причастны еще к около 30 аналогичным уголовным правонарушениям.

Ведется досудебное расследование по ч. 3 и 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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Топ комментарии

  • Ben23
    В Германии, Британии и в Штатах нападение на почту в любом виде считается тяжёлым федеральным преступлением и наказывается весьма сурово.
  • Sharl
    вода мокра, але вона потрібна.....
  • Артём Ярмолич
    Лихие 90е вернулись.Мусора зря хлеб жуют.Вероятно в доле.
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