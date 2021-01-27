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Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО. ФОТО

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Сегодня, 27 января, делегация Вооруженных Сил Украины во главе с главнокомандующим генерал-полковником Русланом Хомчаком посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО 01

Хомчак принял участие в двух заседаниях Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов) в формате государств-контрибуторов (государств, предоставляющих определенные ресурсы):

- миссии НАТО в Афганистане "Решительная пидтримкаˮ;
- операции многонациональных сил НАТО в Косово, Республика Сербия.

Кроме того, во время пребывания в штаб-квартире альянса генерал-полковник Хомчак провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами и главным маршалом авиации Стюартом Пичем.

Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО 02

Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности текущую ситуацию с безопасностью в контексте противодействия российской вооруженной агрессии. Кроме того, обсуждалист вопросы участия личного состава и подразделений ВСУ в операциях и миссиях Альянса, мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки, проводимых НАТО.

Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО 03

Особое внимание было уделено практической реализации статуса Партнера с расширенными возможностями для Украины.

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Топ комментарии

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Коли дивишся на генералів НАТО бачиш інтелект, честь та гідність, суперпрофесійність та відданість своїй справи, а коли дивишся на Хомчака бачиш посадку під Іловайськом і кинутих в посадці журналістів Дорожного контролю і кинутих напризволяще українських військових які лишились без командування та координації дій і від цього стає дуже сумно.
  • Злий Грицько
    А ще сумніше стає коли аналізуєш всі 30 років незалежності і розумієш, що всі ці роки до 2014-го всім було похер на армію та на державу вцілому. Верхушка мутила дєла з кацапами по газу, потім почали брати кредити та розтягувати їх по офшерним норам, а борг лягав на державу та т.і....
  • Sophia-Maria Duglass
    А переводчик у их наверно опять агент раши.
    Пора высшему комсоставу ЗНАТЬ АНГЛИЙСКИЙ НА УРОВНЕ В2
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