Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО. ФОТО

Сегодня, 27 января, делегация Вооруженных Сил Украины во главе с главнокомандующим генерал-полковником Русланом Хомчаком посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Хомчак принял участие в двух заседаниях Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов) в формате государств-контрибуторов (государств, предоставляющих определенные ресурсы):

- миссии НАТО в Афганистане "Решительная пидтримкаˮ;

- операции многонациональных сил НАТО в Косово, Республика Сербия.

Кроме того, во время пребывания в штаб-квартире альянса генерал-полковник Хомчак провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами и главным маршалом авиации Стюартом Пичем.

Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности текущую ситуацию с безопасностью в контексте противодействия российской вооруженной агрессии. Кроме того, обсуждалист вопросы участия личного состава и подразделений ВСУ в операциях и миссиях Альянса, мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки, проводимых НАТО.

Особое внимание было уделено практической реализации статуса Партнера с расширенными возможностями для Украины.