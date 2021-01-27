Главком ВСУ Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Хомчак принял участие в двух заседаниях Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов) в формате государств-контрибуторов (государств, предоставляющих определенные ресурсы):
- миссии НАТО в Афганистане "Решительная пидтримкаˮ;
- операции многонациональных сил НАТО в Косово, Республика Сербия.
Кроме того, во время пребывания в штаб-квартире альянса генерал-полковник Хомчак провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами и главным маршалом авиации Стюартом Пичем.
Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности текущую ситуацию с безопасностью в контексте противодействия российской вооруженной агрессии. Кроме того, обсуждалист вопросы участия личного состава и подразделений ВСУ в операциях и миссиях Альянса, мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки, проводимых НАТО.
Особое внимание было уделено практической реализации статуса Партнера с расширенными возможностями для Украины.