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Продавец взрывчатки задержан на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

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В Закарпатской области сотрудники полиции задержали местного жителя при продаже взрывчатки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Продавец взрывчатки задержан на Закарпатье, - Нацполиция 01

Сотрудники криминальной полиции Хустщины выяснили, что житель райцентра может быть причастен к сбыту взрывчатки.

Полицейские задержали 40-летнего злоумышленника при продаже "товара". На месте происшествия следователи изъяли денежные средства, само взрывоопасное вещество и электродетонаторы.

Продавец взрывчатки задержан на Закарпатье, - Нацполиция 02

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Продавец взрывчатки задержан на Закарпатье, - Нацполиция 03
Продавец взрывчатки задержан на Закарпатье, - Нацполиция 04

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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