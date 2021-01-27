Россия до 2014 года потратила более $100 млрд на "помощь" Украине, - росСМИ. ИНФОГРАФИКА

За последние двадцать лет российские власти потратили 609 миллиардов долларов из государственного бюджета на поддержку дружественных режимов в других странах и геополитические проекты.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на сведения из открытых источников и информацию от российских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

На первом месте - Беларусь. Ей предоставили 109 миллиардов долларов.

"На втором месте - Украина: на скидки, скрытые субсидии и госкредиты до 2014 года ушло свыше $100 млрд, по словам самих российских властей. Эксперты не смогли подтвердить "Новой" адекватность этих цифр, однако сделать более точные расчеты не представляется возможным из-за закрытости данных. Кроме того, Россия ежегодно тратит деньги на поддержку непризнанных республик: "ДНР", "ЛНР", Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Объем помощи за последние 5 лет, по нашим оценкам, мог составить $32 млрд. Сюда входят пенсии жителям, бесплатная электроэнергия для предприятий и прочие расходы", - говорится в публикации. Отмечается, что туда практически все поставляется бесплатно - "за счет российских налогоплательщиков".

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Кроме того, 224 миллиарда долларов российские власти потратили на энергетические проекты, вроде "Северного потока-2" или "Турецкого потока". Эксперты, опрошенные "Новой газетой", считают, что они вряд ли окупятся, поскольку являются "политически мотивированными", а большая часть средств на их реализацию ушла в "карман" подрядчикам. Сама Москва отрицает обвинения, что, к примеру, с помощью "Северного потока - 2" она стремится к политическому влиянию на ЕС, и называет газопровод исключительно экономическим проектом.

Также за последние двадцать лет Россия простила долгов на 116 миллиардов долларов. Из них 20 миллиардов - африканским странам, 12 миллиардов - Ирану, 11 - Северной Корее.

Журналисты "Новой газеты" подсчитали, что на деньги, которые за 20 лет российские власти потратили на геополитику, можно было бы построить 15 тысяч новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого россиянина по 400 тысяч рублей.

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