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"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно. ФОТОрепортаж

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"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно. ФОТОрепортаж
Еще до начала снегопада улицы Киева предварительно обработали противогололедными средствами.

Осадки в столице начались не одновременно. Так, еще около 21:30 27 января снег начался в Дарницком районе. А уже ближе к 23:00 - метель накрыла весь Киев. Первоначально, работники "Киевавтодора" очищают и обрабатывают противогололедными средствами магистрали, подъемы и спуски, мосты и путепроводы, улицы с брусчаткой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

По данным коммунальщиков, особое внимание уделяется тротуарам, остановкам общественного транспорта и лестницам.

"Сейчас работает 359 единиц спецтехники. Также продолжают работу 236 работников в составе 37-ми бригад по ручной уборке. Снегопад продолжается. Поэтому, дороги и тротуары очищают повторно. Просим водителей быть осторожными на дороге и не оставлять авто на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог", - отмечено в сообщении.

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Киевавтодор просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно 01
Киевавтодор просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно 02

Топ комментарии

  • бостууга
    Тоді нехай не жаліються"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 8322:
    "Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 6457
  • Олег Дубинин
    в Киеве вообще треш творится с парковками,в будний день в центре оп тротуару люди должны лавировать среди машин которые заняли все места для пешеходов,разве нельзя с этим порядок навести,ввести большые штрафы,закупить евакуаторов побольше,даже казлорилые в мацквабаде давно уже решили этот вопрос,а у нас как в зимбабве паркуются где хотят,на газонах,тротуарах....
  • 5 копійок
    Ага, так вони і зроблять. "Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 4605
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