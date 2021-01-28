Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление. ФОТОрепортаж

Ночь с 27 на 28 января прошла в Одессе в сложных метеорологических условиях. Непрекращающийся дождь через какое-то время перешел в мокрый снег, потом упала температура, что привело к частичному оледенению контактной сети электрического транспорта, электросетей, деревьев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По данным Департамента городского хозяйства, упало почти 500 деревьев и стволовых веток, а также три опоры наружного освещения. Проехать по некоторым улицам невозможно.

Произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 - электротранспорта. В результате часть маршрутов не работает, а на работающих — ограниченное количество троллейбусов и трамваев.

Помощь коммунальщикам в устранении последствий непогоды оказывают 250 военнослужащих.

На Головковского дерево упало на одноэтажный дом, обрушив его угол.

Без электроэнергии осталось 69 населенных пунктов области и четыре микрорайона Одессы. На Черемушках из-за повреждения теплотрассы по-прежнему нет отопления.









Фото: Думская