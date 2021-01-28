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Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление. ФОТОрепортаж

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Ночь с 27 на 28 января прошла в Одессе в сложных метеорологических условиях. Непрекращающийся дождь через какое-то время перешел в мокрый снег, потом упала температура, что привело к частичному оледенению контактной сети электрического транспорта, электросетей, деревьев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По данным Департамента городского хозяйства, упало почти 500 деревьев и стволовых веток, а также три опоры наружного освещения. Проехать по некоторым улицам невозможно.

Произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 - электротранспорта. В результате часть маршрутов не работает, а на работающих — ограниченное количество троллейбусов и трамваев.

Помощь коммунальщикам в устранении последствий непогоды оказывают 250 военнослужащих.

Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление 01

На Головковского дерево упало на одноэтажный дом, обрушив его угол.

Без электроэнергии осталось 69 населенных пунктов области и четыре микрорайона Одессы. На Черемушках из-за повреждения теплотрассы по-прежнему нет отопления.

Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление 02
Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление 03
Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление 04
Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление 05
Фото: Думская

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Топ комментарии

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    А що тільки я не працюю в уряді? У нас 40 млн. людей не працюють в уряді і серед 40 млн. людей є потужні професіонали та патріоти які не потрібні владі, бо влада боїться таких людей. Чим нікчемніший Президент приходить до влади тим слабкішою командою він себе оточує, щоб йому не повторювали всі що він ідіот. А на фоні ідіотів в уряді і Зеленський красава.
  • Zemer
    Образование нужно - Трускавецкая академия шутов, клоунов, скоморох и лицедеев
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Ані Дубінського ані Лещенка не слухаю, Дубінський це інформаційна помийка олігархів і слухати цю бородату інформаційну повію прилічній людині просто гидко, а на Лещенка не вистачає часу.
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