Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

В течение недели в ходе спецопераций Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах нашей страны деятельность трех организованных групп, причастных к созданию каналов нелегальной миграции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, в Черновицкой области разоблачены три организатора группировки, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев в страны ЕС вне установленных пунктов пропуска. Стоимость "услуги" по перемещению нелегалов через государственную границу составляла 3,5 тысячи долларов с человека.

Правоохранители задержали фигурантов в районе поселка Дьяковцы при попытке незаконной переправки на территорию Евросоюза двух граждан одной из стран Южной Азии.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Харьковской и Сумской областях блокирована деятельность двух группировок, организовавших каналы нелегальной миграции из Российской Федерации и в обратном направлении.

Установлено, что в состав группы на Харьковщине входили трое жителей региона. В течение года фигуранты через собственные связи среди криминалитета подыскивали желающих нелегально пересечь российско-украинскую границу. По оперативной информации, "клиентами" злоумышленников были иностранцы, которые находятся в стране нелегально, представители криминальных кругов, подозреваемые в совершении преступлений в Украине и за рубежом.

Стоимость "трансфера" составляла 1,5 тысячи долларов с человека.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, и квалификации их действий, как совершенных в составе организованной группы.

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В Сумской области к организации трафика нелегальной миграции причастны трое граждан Украины и их сообщники - несколько граждан России.

Участники группировки подыскивали "клиентов" по ​​обе стороны границы и переправляли их вне установленных пунктов пропуска, через участки "зеленой" границы. Таким образом граждане "обходили" карантинные ограничения на пересечение границы, у некоторых из них также были проблемы с документами.

Правоохранители задержали одного из организаторов группы. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомлении о подозрении другим участникам группировки.

Продолжается досудебное следствие.

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