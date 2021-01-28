Новости Фото • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Блокирован сбыт контрафактных сигарет из ОРДЛО и оккупированного Крыма на сумму более 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

2 71712
В рамках противодействия тенизации экономики Служба безопасности Украины блокировала незаконную реализацию оптовых партий контрафактных сигарет, изготовленных в ОРДЛО и во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного следствия, частная предпринимательница из Краматорска наладила нелегальные поставки через линию разграничения контрафакта из Донецка, Луганска, АРК, а также контрабандных подакцизных товаров из соседних стран. По оперативной информации, подделку злоумышленница поставляла в розничных торговых точек в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Во время обысков в двух гаражных помещениях, где хранили контрафакт, и по местам сбыта подделки оперативники спецслужбы изъяли крупную партию незаконного товара. Речь идет о 75 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора более чем на 4 миллиона гривен.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на выявленные фальсифицированные табачные изделия.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и круг лиц, причастных к перемещению контрафакта через линию разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Блокирован сбыт контрафактных сигарет из ОРДЛО и оккупированного Крыма на сумму более 4 млн грн, - СБУ 01
Блокирован сбыт контрафактных сигарет из ОРДЛО и оккупированного Крыма на сумму более 4 млн грн, - СБУ 02

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • V-S 04d983c0
    Сколько раз предупреждали - не трогайте падлюки цены на водку и курево, и всё равно в каждом созыве находится козёл с подобным предложением .... Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 138
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Был на днях в Верхнеднепровске и Камянском (бывший Днепродзержинск). Не скажу откуда, но кантрафактом в любом киоске спокойно торгуют. На одних сигаретах вместо акцизной марки марка, что для продажи только в дьюти фри, на других вообще отсутствуют. Тогруют среди бела дня на автовокзале в обычном киоске. Вобщем рост акциза на сигареты полностью "победил" контрабанду. Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9695
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Ну для них это легкий и прямой путь запустить дополнительно руку в карман налогоплательщика. Причем сейчас и сразу. О будущем они не думают.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости