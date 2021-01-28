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Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую "крышевал" бывший полицейский. ФОТО

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Киевской областной прокуратурой в Васильковский горрайонный суд направлено обвинительное заключение в отношении 16 членов преступной организации по фактам разбоев, вымогательства, незаконного обращения с оружием и незаконного завладения транспортными средствами (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, известный в Белоцерковском районе "криминальный авторитет" создал и возглавил преступную организацию в которую вошли 15 человек, среди них - один из бывших руководителей Белоцерковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области, который выполнял роль пособника в вымогательстве.

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Преступная организация состояла из 5 организованных групп со стойкой иерархической структурой и четким распределением ролей. Следствием установлено 13 эпизодов их преступной деятельности. Согласно заранее разработанному плану, вооруженные члены преступной группировки совершали разбойные нападения, отбирали автомобили и требовали денежные средства у жителей Белоцерковского района, применяя психологическое и физическое воздействие на потерпевших и членов их семей.

Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую крышевал бывший полицейский 01
Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую крышевал бывший полицейский 02
Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую крышевал бывший полицейский 03
Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую крышевал бывший полицейский 04
Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую крышевал бывший полицейский 05

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Во. Я теж згадав що перші тітушки були білоцерквські. Совпадєніє?
  • Rhodesian
    Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую "крышевал" бывший полицейский - Цензор.НЕТ 7473
  • Polomarenko Anatoly
    Цей мєнт, приблизно так: 19.10. 2019 звільнений з рядів доблесної української поліції. 20.10.2019 цей поганець попався на кришуванні бандитів, рекеті і вимаганні.
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