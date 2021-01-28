Фотограф из Полтавской области пойдет под суд за изнасилование и развращение детей

Сумской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении известного фотографа из Полтавской области за изнасилования, сексуальное насилие, половые сношения с лицми, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, развращение несовершеннолетних, а также за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в июле 2020 обвиняемый приехал в Сумскую область к 9-летней девочке, с которой познакомился в Интернете. Мужчина пообещал свозить ребенка в Макдональдс, однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера.

Кроме того, он продолжил писать ребенку, договариваясь о следующей встрече, на которую просил привести подружку. Эта переписка уже происходила под контролем правоохранительных органов, которые оперативно установили и задержали его. По месту жительства задержанного обнаружен пистолет STALKER-M906 калибра 9 мм и 18 патронов калибра 9 мм.

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В то время как обвиняемый находился под стражей, следствием установлено еще шесть девочек в возрасте от 8 до 12 лет, с которыми он совершал развратные действия из Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и из г. Киева.

Одну из них мужчина под предлогом фотосессии заманил на съемную квартиру. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на дорогом авто. С тремя девушками подозреваемый общался через социальную сеть, угрозами заставляя присылать ему свои фото в обнаженном виде.

Досудебное следствие осуществлялось Сумским отделом полиции Главного управления Нацполиции в области.

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В случае доказательства вины, обвиняемому грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.