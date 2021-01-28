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Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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Жителя Полтавщины, который на льдине дрейфовал в акватории Кременчугского водохранилища спасли на Кировоградщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Для оказания помощи на место происшествия выезжали водолазы водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения в ГСЧС Кировоградской области и спасатели 17-й ГПСЧ г. Светловодск.

"Совместными усилиями мужчиа, который находился примерно в 500 м от берега, на надувной лодке был доставлен на берег. Спасенный - житель Кременчуга Полтавской области 1949 г.р. Мужчина рыбачил вблизи с.Огарки Кременчугского района, пока льдину, на которой он расположился, не оторвало течение", - говорится в сообщении.

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Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС 01
Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС 02
Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС 03
Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС 04
Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС 05
Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС 06

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Топ комментарии

  • Николай Николаевич b96f438b
    Маю надію, що рятувальники надавали тому рибаку лящів, щоб до кінця життя луску випльовував.
  • 133133
    зелёный туризм
  • Порохобандерівець
    Наловив хоч рибки?
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