Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Жителя Полтавщины, который на льдине дрейфовал в акватории Кременчугского водохранилища спасли на Кировоградщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Для оказания помощи на место происшествия выезжали водолазы водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения в ГСЧС Кировоградской области и спасатели 17-й ГПСЧ г. Светловодск.

"Совместными усилиями мужчиа, который находился примерно в 500 м от берега, на надувной лодке был доставлен на берег. Спасенный - житель Кременчуга Полтавской области 1949 г.р. Мужчина рыбачил вблизи с.Огарки Кременчугского района, пока льдину, на которой он расположился, не оторвало течение", - говорится в сообщении.

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