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В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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В Харькове правоохранители изъяли у трех местных жителей арсенал оружия и боеприпасов. Мужчины занимались раскопками и реставрацией оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 01

У 46-летнего мужчины полицейские изъяли по месту жительства автомат, 1 предмет цилиндрической формы, 2 ножа, 62 патрона, 2 ракетницы, 3 винтовки, 3 пистолета-пулемета, 1 пулемет, 2 пружины, затвор. Также правоохранители обнаружили 2 станка, с помощью которых перерабатывалось оружие и патроны.

В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 02В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 03В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 04
В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 05

По месту жительства 59-летнего гражданина работники полиции обнаружили и изъяли 40 патронов разного калибра, карабин, дымовую шашку, запчасти к пулеметам "ДП-27" и "ППШ-39".

В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 06

У 45-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 15 ножей, более 100 патронов, 5 пистолетов, сигнальное устройство, устройство для подачи звуковых сигналов винтовки, устройство для подачи звуковых сигналов и имитации стрельбы, 2 пистолета-пулемета, автомат и газовый пистолет.

В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 07
В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция 08

Изъятое направлено для проведения экспертного исследования. По результатам экспертного исследования будет решен вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения в отношении злоумышленников.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Топ комментарии

  • mrSmith
    Отсюда вывод: если занимаешься восстановлением копаного оружия, не говори никому.
    Люди просто быдло: из элементарной зависти заложат и все!
    Теперь мусора с вероятностью 200% продадут эту превосходную коллекцию!
    Два "Люгера", если все детали на одном номере то по 1500 баксов за пистолет улетят,
    ППД-40 и MG-34 это по 3500-4000 баксов...
  • Топ Ган
    ...подшаманить до такого вида MG-34 и MP-38 - весьма толково
  • Ben23
    Это смешно. Мне кажется, что этот сектор антиквара можно для цивилизованного коллекционирования всё-таки легализовать, с регистрацией и остальными правилами. А то получается, что государство само не в состоянии музеи нормально содержать и другим не даёт.
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