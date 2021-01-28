В Харькове у трех нелегальных коллекционеров изъят арсенал оружия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Харькове правоохранители изъяли у трех местных жителей арсенал оружия и боеприпасов. Мужчины занимались раскопками и реставрацией оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

У 46-летнего мужчины полицейские изъяли по месту жительства автомат, 1 предмет цилиндрической формы, 2 ножа, 62 патрона, 2 ракетницы, 3 винтовки, 3 пистолета-пулемета, 1 пулемет, 2 пружины, затвор. Также правоохранители обнаружили 2 станка, с помощью которых перерабатывалось оружие и патроны.





По месту жительства 59-летнего гражданина работники полиции обнаружили и изъяли 40 патронов разного калибра, карабин, дымовую шашку, запчасти к пулеметам "ДП-27" и "ППШ-39".

У 45-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 15 ножей, более 100 патронов, 5 пистолетов, сигнальное устройство, устройство для подачи звуковых сигналов винтовки, устройство для подачи звуковых сигналов и имитации стрельбы, 2 пистолета-пулемета, автомат и газовый пистолет.





Изъятое направлено для проведения экспертного исследования. По результатам экспертного исследования будет решен вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения в отношении злоумышленников.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.