В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Происшествие произошло сегодня, примерно в 20 часов. Экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого автомобиля Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную и повредил автомобиль, которое остановили инспекторы.
Даже не остановившись, водитель пытался скрыться с места происшествия, на требования полицейских остановиться не реагировал и создавал аварийные ситуации.
Патрульные догнали и задержали нарушителя в нескольких кварталах от места ДТП. Во время задержания мужчина сопротивлялся и вел себя неадекватно, имел признаки сильного алкогольного опьянения.
Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти.
Следователями решается вопрос о задержании водителя на основании ст. 208 УК Украины.