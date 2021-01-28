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В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП. ФОТОрепортаж

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В Николаеве водитель с признаками сильного алкогольного опьянения сбил патрульную полицейскую и пытался скрыться с места ДТП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП 01

Происшествие произошло сегодня, примерно в 20 часов. Экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого автомобиля Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную и повредил автомобиль, которое остановили инспекторы.

Даже не остановившись, водитель пытался скрыться с места происшествия, на требования полицейских остановиться не реагировал и создавал аварийные ситуации.

В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП 02
В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП 03

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Патрульные догнали и задержали нарушителя в нескольких кварталах от места ДТП. Во время задержания мужчина сопротивлялся и вел себя неадекватно, имел признаки сильного алкогольного опьянения.

В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП 04
В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП 05

Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти. 

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Следователями решается вопрос о задержании водителя на основании ст. 208 УК Украины.

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Топ комментарии

  • Поднипровский УКРАИНЕЦ
    походу, в некоторых водил, стрелять надо начинать..
  • Serg KS d9fae3d4
    Пусть жёстко сказано будет , но если бы его в полиции отпиз-ли до состояния калеки помимо штрафа и отбора прав на год , я бы был только рад за него и другие бы подобные задумались
  • Иннокентий beer
    "Опять ментовский беспредел", "Эти патрульные перед тем как выходит на патрулирование должны убедится в безопасности места для патрулирования", "Обычные ментовские приемы - в машине они ему водку залили в пищевод".
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