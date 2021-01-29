В Черновцах произошла стрельба: два человека с травмами ног и головы госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновцах 28 января во дворе жилого дома произошел конфликт нескольких человек. В нем участвовали водители и пассажиры двух автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черновицкой области.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"28 января на спецлинию полиции "102" поступило сообщение о том, что в Черновцах на проспекте Независимости возник конфликт между водителями двух транспортных средств.

По словам заявителя, во время инцидента водитель микроавтобуса "Opel Vivaro" и двое его пассажиров нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру автомобиля "Ford Focus" и скрылись в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

По указанному адресу выехало руководство областного управления Нацполиции, Черновицкого районного управления полиции, оперативники Управления уголовного розыска ГУНП, следственно-оперативные группы ГУНП и территориального подразделения полиции и эксперты-криминалисты.

На территории области введена специальная полицейская операцию. Полицейские осуществили осмотр места происшествия, опрасили участников и очевидцев конфликта и устанавливают все обстоятельства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке под Одессой, ранены два мальчика, - Нацполиция. ФОТО

Предварительно, правоохранители выяснили, что во время инцидента злоумышленники применили деревянные палки и оружие неустановленного образца. В результате нападения пострадали двое жителей Черновцов возрасте 25 и 38 лет. Врачи госпитализировали пострадавших в больницу и диагностировали у них травмы ног и головы.

Следователи полиции решают вопрос внесения сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщает ТСН, очевидцы сняли момент побега вероятных нападающих. На кадрах с видеорегистратора видно, как мужчины в балаклавах бегут с места происшествия: садятся в микроавтобус и уезжают. Крики и выстрелы слышали и жители близлежащих домов. "Было два выстрела. Я услышал крики. Выглянул в окно и увидел, как ребята в масках добивали мужа. Затем они быстро бежали куда-то", — рассказал очевидец Андрей Мельничук.

Обстоятельства конфликта выясняет полиция. "Во время конфликта были применены дубинки и оружие неустановленного образца. Сейчас введена специальная полицейскую операцию с целью установления участников конфликта и их задержания", - сообщил начальник следственного отдела ГУ ЧП в Черновицкой области Виктор Семенюк.