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Водитель насмерть сбил беременную женщину на Черниговщине и сбежал, - полиция. ФОТОрепортаж

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Полиция расследует уголовное производство и разыскивает водителя, который наехал на двух женщин в поселке Березная на Черниговщине. В результате ДТП одна из пострадавших погибла на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

"28 января около 19 часов в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии неподалеку от АЗС в поселке Березная Черниговского района. 40-летний местный житель за рулем автомобиля "Опель Виваро" наехал на двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении.

В результате столкновения 32-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавшая отказалась от госпитализации", - сказано в сообщении.

После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, оставив автомобиль. В настоящее время полиция установила местонахождение водителя микроавтобуса. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Водитель насмерть сбил беременную женщину на Черниговщине и сбежал, - полиция 01

Следователь расследует производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Водитель насмерть сбил беременную женщину на Черниговщине и сбежал, - полиция 02
Водитель насмерть сбил беременную женщину на Черниговщине и сбежал, - полиция 03
Фото: сайт полиции / Facebook

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Топ комментарии

  • Zemer
    Не подумайте что оправдываю водилу, но нужно быть идиот(кой) ом что-бы зимой ездить на 2-х колёсном велосипеде особенно когда идёт мокрый снег
  • VOLVO XC 70
    да еще беременной это просто треш ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЕРЕМЕННЫХ ездить на лесопедах и вообще беременных лучше вести на поводке потому что гормональный баланс нарушен неадекватные позывы и желания способны беременных толкнуть на такие выходки и действия и поступки просто волосы шевелятся а тут снега по щиколотку мороз на велике ля она бы еще голышом в купальнике мор жевалась бы... водитель также мразь... во простите та еще идиотка..была.. погибшая...а про вторую раненную-которая по сути отделалась переляком.... сделает ли она выводы на всю оставшуюся жизнь ой ли и вряд ли... не ясно...жаль только не родившегося ребенка...
  • Артём Ярмолич
    Этот убийцу должны судить по нескольким статьям.Наезд,оставлние места дтп,оставление пострадавших в беспомощном состоянии.По мне суммарно тянет на довичне.На лицо умысел.В США для таких -инъекция,или электрический стул.
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