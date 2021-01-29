Водитель насмерть сбил беременную женщину на Черниговщине и сбежал, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция расследует уголовное производство и разыскивает водителя, который наехал на двух женщин в поселке Березная на Черниговщине. В результате ДТП одна из пострадавших погибла на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

"28 января около 19 часов в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии неподалеку от АЗС в поселке Березная Черниговского района. 40-летний местный житель за рулем автомобиля "Опель Виваро" наехал на двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении.

В результате столкновения 32-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавшая отказалась от госпитализации", - сказано в сообщении.

После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, оставив автомобиль. В настоящее время полиция установила местонахождение водителя микроавтобуса. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователь расследует производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель фуры сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве, - полиция. ВИДЕО камер наблюдения





Фото: сайт полиции / Facebook