В Киеве почтили память Героев Крут: "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня в память о бое под Крутами в Киеве прошло шествие. Участники акции прошли от метро "Арсенальная" до Аскольдовой могилы, где состоялись мероприятия по чествованию памяти Героев Крут.
"Чрезвычайно важно напомнить нынешней власти Украины, а особенно ее ярым избирателям, что наивный пацифизм ("с Москвой мы воевать не будем"), который они демонстрируют и сейчас, 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии. Украина была захвачена Московией (несмотря на то, что тогдашняя украинская власть не хотела воевать с Москвой (а точнее обороняться от ее агрессии) и фактически именно поэтому за 70 лет московской оккупации, Москвой было уничтожено более 20 млн украинцев (вследствие кровавых репрессий, искусственно организованных голодоморов, и в ГУЛАГовских застенках). Кровавая рана, нанесенная тогда украинской нация, не зажила и поныне. Мир же в Украине могут принести только крепкие и эффективные ВСУ и международная поддержка в составе НАТО!" - заявили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ