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В Киеве почтили память Героев Крут: "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 29 января, в 103-ю годовщину боя под Крутами в центре Киева прошло шествие в память об этом событии. "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня в память о бое под Крутами в Киеве прошло шествие. Участники акции прошли от метро "Арсенальная" до Аскольдовой могилы, где состоялись мероприятия по чествованию памяти Героев Крут.

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"Чрезвычайно важно напомнить нынешней власти Украины, а особенно ее ярым избирателям, что наивный пацифизм ("с Москвой мы воевать не будем"), который они демонстрируют и сейчас, 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии. Украина была захвачена Московией (несмотря на то, что тогдашняя украинская власть не хотела воевать с Москвой (а точнее обороняться от ее агрессии) и фактически именно поэтому за 70 лет московской оккупации, Москвой было уничтожено более 20 млн украинцев (вследствие кровавых репрессий, искусственно организованных голодоморов, и в ГУЛАГовских застенках). Кровавая рана, нанесенная тогда украинской нация, не зажила и поныне. Мир же в Украине могут принести только крепкие и эффективные ВСУ и международная поддержка в составе НАТО!" - заявили организаторы акции.

В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 01
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 02
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 03
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 04
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 05
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 06
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 07
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 08
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 09
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 10
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 11
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 12
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 13
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 14
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 15
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 16
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 17
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 18
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 19
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 20
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 21
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 22
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 23
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 24
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 25
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 26
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 27
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 28
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 29
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 30
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 31
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 32
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 33
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 34
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 35
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 36
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 37
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 38
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 39
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 40
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 41
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 42
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 43
В Киеве почтили память Героев Крут: Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии 44

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Светлана Науменко
    У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут: "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії" - Цензор.НЕТ 3452
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Писаки-соціалісти Винниченки злили Україну мордору і спокійно доживали віку у Франції, поки українців вбивали, морили голодом мільйонами.
    І Кремль на винниченків не скоював замахів, як на Бандеру чи Коновальця.
    Сьогодні історія повторюється.(
  • wake up-UA
    В Киеве почтили память Героев Крут: "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии" - Цензор.НЕТ 439
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