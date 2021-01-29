В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Мемориальную доску установили на фасаде Сумской общеобразовательной школы №18, где учился военный.
Почтили память погибшего украинского защитника его родители, жена, дети, представители органов местной власти, боевые побратимы, военные Сумского гарнизона.
Архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий совершил молебен и освятил памятную доску. Присутствующие возложили цветы к памятному знаку комбригу.
Напомним, в конце октября 2019 г. Евгений Коростелев возглавил 128-ю бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.
12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.
Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.