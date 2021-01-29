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В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Сумах состоялось открытие памятной доски погибщему в зоне ООС командиру отдельной горно-штурмовой бригады полковнику Евгению Коростелев, который погиб в ноябре 2019 в результате подрыва на мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву 01

Мемориальную доску установили на фасаде Сумской общеобразовательной школы №18, где учился военный.

В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву 02

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В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву 03

Почтили память погибшего украинского защитника его родители, жена, дети, представители органов местной власти, боевые побратимы, военные Сумского гарнизона.

В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву 04

Архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий совершил молебен и освятил памятную доску. Присутствующие возложили цветы к памятному знаку комбригу.

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Напомним, в конце октября 2019 г. Евгений Коростелев возглавил 128-ю бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.

12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.

Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.

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Топ комментарии

  • Игорь b007627d
    В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву - Цензор.НЕТ 106
  • Вася Шевченко f77d76ba
    У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову - Цензор.НЕТ 7055

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  • Анатолий К 65c6a92d
    ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
    Знов на плечах труна,
    Й шеренги мов струна.
    В труні Коростельов,
    Що цю війну пройшов.
    Цей бойовий комбриг,
    Герой ******** книг.
    За нас життя віддав,
    Державу він не здав.
    А за труною цвіт,
    Що захистив цей світ.
    Але чомусь "нарід"
    Нам вибрав інший «рід»...
    20.11.2019 р.
    Анатолій Березенський
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