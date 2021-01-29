Порошенко призывает поддержать Звиробий на довыборах в Раду: Украине очень дорого обошлась "эпоха шоуменов". ФОТОрепортаж

"Европейская Солидарность" официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 известного волонтера, добровольца, десантницу Марусю Звиробий. Такое решение принял съезд партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко отметил, что совершенно не случайно именно в День памяти Героев Крут съезд выдвигает настоящую героиню войны против российской агрессии.

"Маруся Звиробий, которая вела абсолютно обычную жизнь, занималась бизнесом, но с первых дней войны она - женщина, мать - приняла решение, что ее место на фронте. Потому что ничего важнее судьбы Украины не существует", - отметил Порошенко.

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"Если вы спросите у десантников, кто такие "Марусины медведи"- это рота, которая приняла решение солидаризироваться с действиями мощной патриотки, профессионала, человека, который безоговорочно любит Украину - Маруси Звиробий. Я хочу подчеркнуть, что и роль, и та миссия, которая была отыграна во время войны - она ​​была очень важной, но сейчас остается другая угроза и другие вызовы", - добавил пятый президент.

Лидер "ЕС" отметил, что Украине очень дорого обошлась "эпоха шоуменов", которые оказались невеждами и непрофессионалами.

"Эпоха людей, которые провозгласили свою стратегию "какая разница", Украиной не была воспринята. Эпоха тех, кто собирался вставать на коленях и ползти к Путину для того, чтобы увидеть в его глазах мир, очень дорого обошлась Украине", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" призвал другие политические силы поддержать кандидатуру Звиробий, чтобы противостоять пророссийским силам и олигархическому давлению по всей Украине.

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