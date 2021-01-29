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На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ. ФОТО

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Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине противоправную деятельность группы должностных лиц фискальной службы, организовали схему незаконного экспорта орехов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что руководители отдельных подразделений ГУ ГФС в Черновицкой области действовали по сговору с представителями коммерческих структур. Чиновники способствовали коммерсантам в вывозе через подконтрольные фиктивные фирмы крупных партий грецких орехов. Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным товаросопроводительным документам.

По предварительным оценкам, действия чиновников привели к непоступлению в государственный бюджет Украины налогов, сборов и других обязательных платежей почти 258 млн гривен.

На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ 02

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На Буковине чиновники ГФС нанесли ущерб государству на 250 млн грн, покрывая незаконный экспорт орехов, - СБУ 03

По результатам обысков на таможенных постах, в органах государственной фискальной службы, местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документацию, черновые записи, печати и штампы, свидетельствующие о проведении незаконной деятельности.

Сейчас 11 лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • буков
    Незаконний експорт це контрабанда, а там контрабанди нема, скупляли по селам горіхи, звичайно ніхто не буде з кожною бабкою договір складати, намалювали фіктивні акти закупки. Схемі вже 30 років.
  • VIC Бараев
    СБУ крышевала ореховую мафию. это всем давно известно! А те решили бабла без СБУ срубить ))) Саакашвили давно про СБУшную ореховую мафию говорил
  • Michelangelo Buonarroti
    ***,уже налогов с орехов этим мразям не хватает,ахметковские схемы уклонения они не замечают,а на сраных орехах руки погреть им нужно.
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