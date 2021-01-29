Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией швейцарской компании Stadler Rail AG во главе с председателем совета директоров, совладельцем группы Stadler Rail AG Петером Шпулером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией в части модернизации подвижного состава украинской железной дороги, пригородного и городского рельсового транспорта. Зеленский проинформировал собеседника о проектах развития транспортной инфраструктуры Украины, а также отметил важность привлечения иностранных технологий и капитала к их реализации.

Зеленский заверил в готовности содействовать иностранным инвесторам. По его словам, украинская сторона заинтересована в развитии веток метро в Киеве, Харькове, Днепре, а также в развитии сообщения электричкой и скоростным трамваем в разных городах.

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Президент подчеркнул, что Украина имеет собственных производителей рельсового подвижного состава, поэтому важным условием сотрудничества с иностранными компаниями является максимальная локализация производства на территории нашего государства.

Петер Шпулер выразил заинтересованность в работе компании на украинском рынке и создании совместных с украинскими партнерами производств. Компания Stadler Rail AG является одним из мировых лидеров по производству подвижного состава для путевых дорог - трамваев, поездов метро, ​​пригородных и скоростных поездов, железнодорожных и маневровых локомотивов, а также пассажирских вагонов.

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