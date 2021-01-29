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Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко. ФОТО

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Среди омоновцев, которые посещали резиденцию белорусского диктатора Александра Лукашенко в Минске, был бывший боец ​​расформированного подразделения МВД Украины "Беркут" Сергей Киминчижи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euroradio.

Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко 01

Киминчижи заметили среди ОМОНовцев, приглашенных на экскурсию по Дворцу независимости — минской резиденции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Экскурсию для них 27 января проводила пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт.

Сейчас бывший "беркутовец" - один из командиров минского отряда ОМОН. Киминчижи участвовал в репрессиях против белорусских протестующих, задерживал политических активистов и давал показания в суде против них.

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Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко 02

Сергею Киминчижи 37 лет. Он родился в селе Васильевка Одесской области. После службы в ВСУ пошел работать в одесский "Беркут".

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Топ комментарии

  • Дмитро Піталов
    Твари тварей подбирают... У этой гниды ни чести ни родины...
  • Дмитро Піталов
    это скорее гагауз... там 80% ваты...
  • Виктор Пользователь
    Якщо прилєпін письменник,то хто ж тоді ти? Таке враження що взагалі дебіл. Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко - Цензор.НЕТ 631
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