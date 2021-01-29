На Харьковщине майор полиции задержан на взятке 4 тыс. долл. за закрытие дела о мошенничестве, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке оперуполномоченного отдела криминальной полиции одного из райотделов ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в декабря 2020 года майор Немышлянского отдела полиции, действуя в сговоре с другими должностными лицами этого отдела полиций, вымогал взятку за принятие решения о закрытии уголовного производства и непринятии мер правового реагирования в дальнейшем. Речь шла о закрытии дела по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

29 января оперуполномоченный был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения взятки в сумме 4000 долл. от участника уголовного судопроизводства за принятие необходимого решения.

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Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.