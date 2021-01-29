Героев Крут поименно вспомнили в Запорожье. ФОТО

В Запорожье состоялась акция ко Дню памяти героев Крут, в которой приняли участие около сотни горожан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Участники акции с факелами и плакатами с надписями "Помни героев Крут", "Слава Героям Крут" прошли по центральному проспекту города - от площади Маяковского до площади Героев Революции.

"Мы можем провести очень четкую параллель с настоящим. Как и 103 лет назад, активная и небезразлична молодежь с оружием в руках защищает независимость уже сегодняшнего независимого Украинского государства, а власть продолжает пытаться договориться с врагом, каким образом достичь мира. Мир достигается в бою. Мир достигается путем победы над врагом. Сегодня мы хотим провести факельное шествие в честь тех, кто стал в те бурные годы в защиту независимого молодого Украинского государства, и также провести шествие с благодарностью всем, кто сегодня защищает, защищал ценой своей жизни, своего здоровья. Хотим фактически этим почтить и показать, что мы готовы и держим и оружие, и флаг прочно в руках, и будем делать это и в дальнейшем", - рассказал один из организаторов акции, ветеран боевых действий в Донбассе Михаил Пирог.

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Шествие завершилось на площади Героев Революции митингом, во время которого участники акции зачитали вслух имена погибших под Крутами. Также активисты почтили минутой молчания всех, кто положил свою жизнь за независимость Украины, и возложили цветы к памятнику Героям Революции Достоинства.

103 года назад, 29 января 1918 года, состоялся бой под Крутами - вблизи небольшой железнодорожной станции в нынешней Черниговской области. Тогда около 400 курсантов и студентов сдержали наступление на Киев армии большевиков.

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