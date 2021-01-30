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Из плена пиратов в Нигерии освобождены шесть украинских моряков, - Зеленский. ФОТО

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В субботу, 30 января, были освобождены шесть украинских моряков с судна Stevia, которых в декабре захватили в плен пираты в Нигерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Инстаграме.

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину", - написал Зеленский.

Он поблагодарил украинских дипломатов и всех причастных к освобождению украинских моряков.

 
 
 
 
 
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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  • Ksenia VB
    З кацапії спробуй звільнити.
  • Алексей Шевченко 6546ffa9
    Может ты не в курсе, но на нашем заводе "Залив" вчера спустили на воду противопиратский корабль. Вот они и испугались.
    Из плена пиратов в Нигерии освобождены шесть украинских моряков, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5229
  • Валерия Ларченко b661826f
    Радоваться от того ,что харант специально молчит о умершем от ранений воине?
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