Из плена пиратов в Нигерии освобождены шесть украинских моряков, - Зеленский. ФОТО
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В субботу, 30 января, были освобождены шесть украинских моряков с судна Stevia, которых в декабре захватили в плен пираты в Нигерии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Инстаграме.
"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину", - написал Зеленский.
Он поблагодарил украинских дипломатов и всех причастных к освобождению украинских моряков.
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