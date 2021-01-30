Из плена пиратов в Нигерии освобождены шесть украинских моряков, - Зеленский. ФОТО

В субботу, 30 января, были освобождены шесть украинских моряков с судна Stevia, которых в декабре захватили в плен пираты в Нигерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Инстаграме.

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину", - написал Зеленский.

Он поблагодарил украинских дипломатов и всех причастных к освобождению украинских моряков.

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