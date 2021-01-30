Один человек погиб, трое травмированы в результате ДТП на Виннитчине, - полиция. ФОТОрепортаж

На автодороге между городом Гайсин и селом Кисляк 29 января столкнулись ВАЗ 2109 и Land Rover.

По предварительной информации следствия, 41-летний водитель ВАЗ 2109, житель с. Кисляк, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Land Rover, за рулем которого находился 30-летний житель с. Гунча, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В результате ДТП 64-летняя пассажирка ВАЗ получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Водитель этого автомобиля и еще двое его пассажиров, 64-летний мужчина и 47-летняя женщина, с разной степени тяжести телесными повреждениями госпитализированы.

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"У водителей отобраны образцы крови на содержание алкоголя. На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции провела первоочередные следственные действия. Причины аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.







Фото: facebook.com/vinn.police

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