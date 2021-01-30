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Один человек погиб, трое травмированы в результате ДТП на Виннитчине, - полиция. ФОТОрепортаж

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На автодороге между городом Гайсин и селом Кисляк 29 января столкнулись ВАЗ 2109 и Land Rover.

По предварительной информации следствия, 41-летний водитель ВАЗ 2109, житель с. Кисляк, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Land Rover, за рулем которого находился 30-летний житель с. Гунча, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В результате ДТП 64-летняя пассажирка ВАЗ получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Водитель этого автомобиля и еще двое его пассажиров, 64-летний мужчина и 47-летняя женщина, с разной степени тяжести телесными повреждениями госпитализированы.

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"У водителей отобраны образцы крови на содержание алкоголя. На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции провела первоочередные следственные действия. Причины аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Один человек погиб, трое травмированы в результате ДТП на Виннитчине, - полиция 01
Один человек погиб, трое травмированы в результате ДТП на Виннитчине, - полиция 02
Один человек погиб, трое травмированы в результате ДТП на Виннитчине, - полиция 03
Фото: facebook.com/vinn.police

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Топ комментарии

  • Fedor Skrepnuy
    Ігор, це тобі не бюргер, простий хлопака з під Гайсина з річним доходом35-40к гривень, продав дві свині, купив вазівську девятку- і на базар, і картоплі мішків 12, і до міста по штани, і дрова в причепі привезти та гній на поле вивезти, це тобі не Мерседес де тільки масло в коробку поміняти ,як його зарплата за 3 роки
  • 133133
    ВинниТца - это где ?
  • Igor Lemke dd5e2437
    Я це все розумію, я не відірваний від реальності, але на мою хлопську думку краще купити старенький Пассат (наприклад) ніж той же ВАЗ
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