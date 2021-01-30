Один человек погиб, трое травмированы в результате ДТП на Виннитчине, - полиция. ФОТОрепортаж
По предварительной информации следствия, 41-летний водитель ВАЗ 2109, житель с. Кисляк, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Land Rover, за рулем которого находился 30-летний житель с. Гунча, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.
В результате ДТП 64-летняя пассажирка ВАЗ получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.
Водитель этого автомобиля и еще двое его пассажиров, 64-летний мужчина и 47-летняя женщина, с разной степени тяжести телесными повреждениями госпитализированы.
"У водителей отобраны образцы крови на содержание алкоголя. На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции провела первоочередные следственные действия. Причины аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.