Два человека погибли при пожаре в частном доме на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Утром 30 января в результате пожара в доме в селе Новопавловка Межевского района погибли два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар произошел одноэтажном жилом доме в частном жилом секторе на улице Центральной в селе Новопавловка Межевского района Днепропетровской области.

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тела двух человек - женщины, 1931 года рождения, и ее сына, 1955 года рождения. Также огнем повреждено домашнее имущество.

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Пожар локализован в 8:36 и ликвидирован в 8:44.







Фото: dp.dsns.gov.ua

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