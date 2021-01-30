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Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500, - прокуратура. ФОТО

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Сотрудницу Свалявской райгосадминистрации уличили в получении 500 долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской прокуратуры Екатерина Хижняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"По предварительной информации, чиновница за 500 долларов должна была способствовать в принятии решения в пользу местной предпринимательницы. Речь шла о предоставлении разрешения на размещение пункта обмена валюты", - рассказала пресс-секретарь Закарпатской прокуратуры.

При получении денег женщину задержали. Следственные действия продолжаются, решается вопрос о сообщении ей о подозрении.

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Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500, - прокуратура 01
Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500, - прокуратура 02

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Топ комментарии

  • БОРЯ ВАВКИН
    колядовала б миллионами - никто бы не трогал
  • Gp An
    Татарова с коррупцией более 80 лям не трогают - даже от работы не отстранили,а тут те новость взятка 500 зеленых мелкой чинуши...шапито рулит!!!
  • Valery Greff
    С такой взяткой ей будет стыдно показаться в приличном камерном обществе. Люди будут смеяться.
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