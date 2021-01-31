Бывший вице-президент "Энергоатома" Резуник покончил с собой, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Бывший вице-президент "Энергоатома" по экономике и финансам, бывший член наблюдательного совета "Диамантбанка" Юрий Резуник покончил с собой.

Об этом сообщили УП собеседники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее в telegram-канале Зеландия появилась информация о самоубийстве Резуника.

Сообщалось, что погибший оставил предсмертную записку, в которой обвиняет в своей смерти экс-парламентария Николая Мартыненко и руководство "Диамантбанка": бывшего председателя правления Олега Ходачука, его первого зама Дмитрия Войтухова, вице-президента Игоря Саенко, экс-главу наблюдательного совета Игоря Керезя и бывшего сотрудника службы безопасности банка Игоря Плахотнева.

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В записке утверждается, что эти люди в составе ОПГ похитили средства, принадлежащие ему и его семье.





Отдельное письмо Резуник оставил человеку по имени Давид, в котором просит помочь его семье восстановить справедливость и вернуть украденные средства. "По мнению следствия, речь идет о еще одном бывшем владельце "Диамантбанка" Давиде Жвании", - говорится в сообщении.





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Резуник работал в "Энергоатоме" до апреля 2012 года, а в наблюдательном совете "Диамантбанка" находился до 2017 года.

НВ отмечает, что "Диамантбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных 24 апреля 2017 года. Главным принципом такого решения был факт уменьшения нормативов капитала банка менее чем до одной трети минимального уровня, установленного нормативно-правовыми актами НБУ, а также тот факт, что банком не выполнены в соответствующий срок план реструктуризации, которым было предусмотрено осуществление мер по его докапитализации.

23 июня 2017 года Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение о ликвидации "Диамантбанка".

"Диамантбанк" стал пятым банком, закрытым в 2017 году.

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