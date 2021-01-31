За торговлю наркотиками на Житомирщине задержали военнослужащего. ФОТО

Прокуратура подозревает в торговле наркотиками военнослужащего одной из частей, дислоцированной в Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"Следователями и негласными следственными (розыскными) действиями установлено, что в январе 2021 года солдат десантно-штурмового батальона неоднократно реализовывал гражданским лицам наркотическое вещество - амфетамин. Средства за реализацию наркотических средств он получал на свой карточный счет", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, солдата задержали 29 января после сбыта очередной партии наркотических веществ, а именно: 15 граммов амфетамина и 10 свертков каннабиса.

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Следственные действия продолжаются. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств).

Задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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