На остановке в Харькове сгорела маршрутка. ФОТОрепортаж
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В Основянском районе Харькова прямо на остановке загорелся маршрутный автобус. Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Маршрутный автобус "Богдан" загорелся в Харькове на остановке на улице Валдайской 30 января в 13 часов.
По данным ГСЧС, пассажиров в салоне не было, водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей.
Как отмечается, на момент прибытия огнеборцев площадь пожара составила около 18 кв. метров. В 13:16 возгорание было локализовано, а в 13:41 - ликвидировано.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.